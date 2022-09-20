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南非救參任務

HBO - 2022.09.20(二) 08:20PM 節目表
歐哈拉隊長帶領一隊士兵從非洲偏遠地帶營救人質。但任務出了差錯，他們必須面對和一幫叛軍間的血腥暴力衝突以及一群飢餓而憤怒的獅子。

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