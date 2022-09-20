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HITS Movies - 2022.09.20(二) 10:30PM 節目表
一行人受邀前往一間神祕豪宅，卻發現他們都成了被勒索的對象。這個夜晚隨著他們一個個遭受殺害愈發離奇，而活下來的人嘗試找出凶手的身分。本片改編自受歡迎的桌遊「妙探尋凶」。

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