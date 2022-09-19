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與象同行第1季:一觸即發
動物星球
- 2022.09.19(一) 11:00PM
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列維森和卡內在這段旅途中改為追蹤公象群，因為牠們的路線和母象群截然不同，公象會穿越荒涼且水源稀少的鹽沼和灌木林，但母象因為帶著小象，可就不願意冒著喝不到水的風險了。對西方人來說，保育大象或許是天經地義的事，但列維森在途中親耳聽到許多當地居民的抱怨，令他不禁開始思考，發展觀光業和保障居民的身家安全和生計該如何折衝。
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