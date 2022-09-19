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野地造屋第5季:偏遠之最
探索頻道
- 2022.09.19(一) 07:10PM
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世界各地都有令人歎為觀止的造屋工程，包括在阿拉斯加海拔二千多米的冰川上搭建求生小屋、為座落於天涯海角的燈塔進行修復工程、在安伯格里斯島上一個遠離人煙的沙灘上打造私人渡假天堂、在阿拉斯加的蠻荒之地打造家園以抵禦灰熊侵襲，以及在愛達荷州一條隱世的「不歸河」畔建造小木屋。在不同的極端環境下造屋，團隊面臨各種高難度挑戰，但驚險過後，一切努力都沒有白費。
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