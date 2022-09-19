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淪落人
衛視電影台
- 2022.09.19(一) 07:35PM
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同是天涯淪落人，也未必一定要在傷心者通道上同行。昌榮因工傷意外半身不遂，要在輪椅上度過餘生。禍不單行的是，他癱瘓後妻離子散，前路灰暗。菲律賓女生為了生活，無奈放棄當攝影師的夢想，離鄉別井來到昌榮的家當家務助理，在香港，她只是面目模糊的一名「菲傭」，理想和藝術是非份之想。不過再苦也好，日子始終要過，二人在人生的低潮中相濡以沫，發展出一段難以言喻的感情。是主僕之情？男女之情？還是人與人之間純粹的尊重和愛？不知不覺之間，他們走過了人生的低谷，畢竟明天總比昨天好。
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