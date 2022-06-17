野地大膽王第1季:北方的龍

鱷魚是食物鏈中的頂級掠食者，本集節目中，卡悠提彼得森將帶領觀眾近距離接觸這些世界上最危險的掠食者，這次卡悠提的目標是兩種澳洲的原生鱷魚，鹹水鱷體型巨大且非常的危險，而淡水鱷體型較小、危險性也較低，但在本次的探險中，卡悠提卻不幸掛彩了！