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阿拉斯加神祕三角第1季:神秘力場

探索頻道 - 今日 09:55PM 節目表
 
阿拉斯加三角區出現的大腳怪，特別高大，被認為是大腳怪的國度，目擊者出面分享親身經歷，讓你不得不相信或許真有此事。

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