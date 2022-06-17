Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 我老婆係明星

我老婆係明星

衛視電影台 - 今日 07:45PM 節目表
 
朱淇為圓明星夢隱瞞已婚的身份，老公賴毛也只好配合。卻隨著朱淇的人氣暴漲，夫妻的關係變得疏離。在事業與愛情的衝突下，這對本來恩愛的夫妻，為了位居上位，會將愛情壓得多低？

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結