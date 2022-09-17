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怪物特搜第1季:大腳怪
動物星球
- 2022.09.17(六) 11:00PM
節目表
本集要特搜神祕生物界中的搖滾巨星大腳怪。從1960年以來有上千件目擊大腳怪的事件，並吸引了許多研究並想捕捉大腳怪的愛好者，但是大腳怪是否真的存在？如果存在的話，大腳怪究竟又是什麼生物？
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