印尼熱帶島嶼的一名25歲農夫，某天去油棕園工作就沒再回家，兩天後村裡的人去搜索，最後在發現一條7公尺長的蟒蛇，肚子鼓脹，剖開之後發現這名農夫，全球媒體為之震驚。生物學家兼探險家羅伯尼爾森要去認識蟒蛇，在見識蟒蛇靠斑紋融合在環境中的偽裝功夫、盯上獵物後的出擊速度、纏繞絞死獵物的驚人力量、胃酸消化骨肉的速度等條件之後，羅伯確定蟒蛇有吃掉人類的能力。然而蟒蛇不會想要吃掉巨型獵物而造成自己無法躲藏，寧可多吃小型獵物，因此這名農夫很可能是在蹲坐時被蟒蛇誤認為小型獵物。