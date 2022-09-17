English
繁體中文
深合區一周年
深合區一周年
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
電影頻道
>
衛視電影台
> 第一爐香
第一爐香
衛視電影台
- 2022.09.17(六) 09:30PM
節目表
上海女學生葛薇龍(馬思純 飾)求學香港，投靠姑母梁太太(俞飛鴻 飾)，被梁太太利用，當作誘餌來吸引男人，葛薇龍漸漸沉迷在紙醉金迷中，後來被花花公子喬琪喬(彭于晏 飾)吸引，為了繼續過聲色犬馬的上流社會生活，不惜出賣自己的靈魂，費盡心機嫁給了喬琪喬，最終淪為姑母梁太太和喬琪喬斂財的工具。結局不言而喻，當葛薇龍失去利用價值時就會被喬琪喬無情地拋棄。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.