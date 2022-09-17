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蝙蝠俠：龍之魂

Cinemax - 2022.09.17(六) 08:35PM 節目表
 
受到武術大師鍛鍊的蝙蝠俠必須與全世界知名的武術高手理察龍、班透納以及西瓦女士聯手對抗現世以及異世界的怪物。

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