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為了給喬伊改裝靈感，凱文、喬伊和約翰參加福斯車的車聚。拉奇帶喬伊去找改裝福斯車的好手約翰，要讓喬伊的金龜車能跟得上其他人的車。凱文找大家到歐文代爾甩尾賽道學習和體驗甩尾文化。拉奇替約翰的車更換更大、性能更優異的煞車。喬伊參觀完卡通先生的俱樂部會所後，想仿效卡通先生以引擎蓋裝飾俱樂部會所牆面，搭哈利便車去報廢車場物色引擎蓋。約翰和哈利在俱樂部會所內看汽車拍賣會，眾人對參與汽車拍賣會顯得興致勃勃。於是凱文決定帶大家去亞利桑那州體驗汽車拍賣會。
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