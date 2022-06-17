Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 微交少女

微交少女

衛視電影台 - 今日 11:10PM 節目表
 
以現代手機「微交網絡」作為主題，故事講述三個不同階層及生活背景的少女之命運交錯，三人通過手機微信認識，從素未謀面到捲入牽涉黑社會及毒品的亡命尋人事件，新一代叛逆青春在新時代再一次併發驚心火花。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結