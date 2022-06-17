野生法蘭克:黑曼巴蛇之吻第1季:第3集

野生法蘭克來到非洲，此行的目的是尋找全世界第二毒的毒蛇，同時也是非洲大陸上最叫人害怕的黑曼巴蛇。尋找黑曼巴的過程中，法蘭克還遇見了許多驚人的動物，包括未滿月的小獅子、失去媽媽的小犀牛、泡在水裡休息的河馬，甚至跟六公尺高的長頸鹿來了一場超近距離的邂逅。