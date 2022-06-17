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野地造屋第2季:俄亥俄山谷小屋

探索頻道 - 節目表
 
葛瑞格和克里斯要在他們家的俄亥俄谷牧場上蓋一棟豪華度假小屋。通常這種在偏遠地帶的建案要六個月才能完工，他們卻必須要在四個月的期限內完工。但他們又只能在週末施工，分秒必爭，他們的每一個決策都攸關成敗。

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