劇情以來自香港的蕭父和三子女為中心，蕭發自去年喪妻後終日鬱鬱寡歡，大兒子蕭炳為房屋經紀人，二女兒蕭心是旅遊領隊，小兒子蕭立則是個夢想成為紅人的無業者。蕭心本來希望與全家人到大馬自駕遊旅行度歲，豈料途中狀況百出，遇到連串災難與搞笑事。