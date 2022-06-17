English
繁體中文
疫情下的感人故事
疫情下的感人故事
隔離互分享，鄰舍不孤獨
攜手抗疫 守護澳門
全民核酸檢測計劃
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
Home
>
頻道
>
電影頻道
>
Cinemax
> 龍出生天
龍出生天
Cinemax
- 今日 08:05PM
節目表
有史特龍就必定有驚險的動作場面。這一次，場景來到紐約，一場意外引起了爆炸，將一群人困在隧道裡，然而時間緊迫，他們必須盡快逃出隧道，以免慘死於隧道中…
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.