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龍出生天

Cinemax - 今日 08:05PM 節目表
 
有史特龍就必定有驚險的動作場面。這一次，場景來到紐約，一場意外引起了爆炸，將一群人困在隧道裡，然而時間緊迫，他們必須盡快逃出隧道，以免慘死於隧道中…

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