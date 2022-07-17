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獵殺的本能第1季:份量十足
動物星球
- 2022.07.17(日) 08:30PM
節目表
身材魁梧的動物可以享有體型優勢，用來欺凌獵物或建立統治地位。本集節目將帶您探訪三種重量級動物，首先是海裡的伊氏石斑魚，牠們的胃口非常驚人，竟然會和漁民搶魚來吃。接著是北極熊，牠們生活在嚴苛的環境當中，為了生存牠們甚至願意吃下北極熊寶寶。最後是世界上最粗壯的蛇綠森蚺，牠們的纏功了得，纏住獵物幾秒後，獵物就會因為腦部缺血而死亡。
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