獵殺的本能第1季:份量十足

身材魁梧的動物可以享有體型優勢，用來欺凌獵物或建立統治地位。本集節目將帶您探訪三種重量級動物，首先是海裡的伊氏石斑魚，牠們的胃口非常驚人，竟然會和漁民搶魚來吃。接著是北極熊，牠們生活在嚴苛的環境當中，為了生存牠們甚至願意吃下北極熊寶寶。最後是世界上最粗壯的蛇綠森蚺，牠們的纏功了得，纏住獵物幾秒後，獵物就會因為腦部缺血而死亡。