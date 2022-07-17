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探索頻道 - 2022.07.17(日) 09:00PM 節目表
 
本集節目中，圖林團隊的洗礦機疑似噴油器點火不良，可能害他們無法達成本季百萬的目標；另一方面，戴夫前往一座秘密地下硬岩礦場，希望找到未來賺大錢的機會。

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