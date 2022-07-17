Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 智齒

智齒

衛視電影台 - 2022.07.17(日) 09:30PM
 
從學堂畢業的任凱，因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃，被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近…

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結