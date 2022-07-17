從學堂畢業的任凱，因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥開始搭檔關係。案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃，被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近…