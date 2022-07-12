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豬鑣泰來

Cinemax - 2022.07.12(二) 11:55PM 節目表
 
3個高中新生為了對付學校惡霸,決定聘雇一名保鏢。沒想到來應徵的是崔比，他以海灘為家、收費低廉，而他將為3個小老闆帶來前所未有的震撼教育。

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