獵殺的本能第1季:要命毒液

本節目將帶您探訪三種擁有劇烈毒液的生物；首先是外觀就非常嚇人的科摩多巨蜥，接著是令人聞風喪膽的黑曼巴蛇，還有在寵物黑市極受歡迎的以色列金蠍。科摩多巨蜥的唾液毒性和最致命的毒蛇不相上下，會讓獵物立刻休克，還會發揮抗凝血的作用以及降低血壓，讓獵物快速失血。天性害羞的黑曼巴蛇受到攻擊時會性情大變，用毒牙注入神經毒素，只要兩滴這種劇毒毒液就能殺死一名成年男子。以色列金蠍天性兇猛，牠的毒液會讓獵物的心血管和呼吸功能立刻衰竭，雖然人類被螫到不一定會死亡，但還是會讓人痛不欲生。