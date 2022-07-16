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幹盡苦差事第9季:吸除岩塊與挖鑿山壁

探索頻道 - 2022.07.16(六) 07:10PM 節目表
 
本集的《幹盡苦差事》節目當中，主持人麥克羅要介紹兩項跟石頭有關的苦差事。前半段節目當中，麥克要前往田納西州，跟萊納父子一同在屋頂上吸除岩塊，還要開著小卡車到處去問人要不要免費的石頭，但卻碰上了釘子。後半段，麥克要前往南達科他州，協助一組團隊挖鑿全世界最大的山壁雕刻，也就是高達26米的巨大瘋馬酋長紀念像。

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