English
繁體中文
疫情下的感人故事
疫情下的感人故事
隔離互分享，鄰舍不孤獨
攜手抗疫 守護澳門
全民核酸檢測計劃
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
探索頻道
> 幹盡苦差事第9季:吸除岩塊與挖鑿山壁
幹盡苦差事第9季:吸除岩塊與挖鑿山壁
探索頻道
- 2022.07.16(六) 07:10PM
節目表
本集的《幹盡苦差事》節目當中，主持人麥克羅要介紹兩項跟石頭有關的苦差事。前半段節目當中，麥克要前往田納西州，跟萊納父子一同在屋頂上吸除岩塊，還要開著小卡車到處去問人要不要免費的石頭，但卻碰上了釘子。後半段，麥克要前往南達科他州，協助一組團隊挖鑿全世界最大的山壁雕刻，也就是高達26米的巨大瘋馬酋長紀念像。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.