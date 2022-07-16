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午夜來嚇︰血親

HBO - 2022.07.16(六) 10:00PM 節目表
 
一名紀錄片導演跟著瑪格前往偏僻的艾米許社區，瑪格期待在此與長期失聯的母親及其家族見面，增進對他們的了解。在遭遇一連串不尋常的事件與發現後，她很快明白這個看似歡迎他們到來的社區，可能隱藏某個邪惡的東西……

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