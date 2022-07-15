動物百分百第1季:袋鼠

在澳洲內陸四處跳躍，袋鼠是這片南方大陸的代名詞。分布在澳洲荒野的袋鼠品種，比在南非發現的羚羊品種更多。袋鼠有三種令人佩服的特徵，長長的後腳，搭配強壯的後腿，加上一條厚實粗壯的尾巴，這個必勝組合讓這種特別的動物移動方式與眾不同，也因此讓牠們聞名全球。