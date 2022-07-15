小劇場演員陳小萌的人生窮困潦倒，事業上一敗塗地，感情上也灰心喪氣，甚至連自殺都不成功。陳小萌想要有尊嚴的死去，他拿著快過期的湯浴票券進入澡堂， 無奈“皂滑弄人”，竟意外的讓殺手周全摔倒失憶，演員和殺手交換了人生…