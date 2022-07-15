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綠野仙蹤
HITS Movies
- 2022.07.15(五) 08:00PM
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由茱蒂嘉蘭飾演桃樂絲蓋爾，一名來自堪薩斯的農家女孩，她夢想著一個「彩虹之上」的地方。桃樂絲的夢想成真了，她﹑她的狗托托和她的家被龍捲風傳送到了她從未見過，明亮且充滿魔力的世界。
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