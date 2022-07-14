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探索頻道
- 2022.07.14(四) 09:55PM
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麥克和艾維斯接下新任務，要為愛車人卡爾一圓擁有一輛福特嘉年華RS渦輪版的兒時夢想。但問題是，這輛讓1990年代少年賽車手都為之傾心的小型跑車極為稀有，在市面上的價格水漲船高。為了幫卡爾實現夢想，麥克和艾維斯只好跳脫框架思考籌措資金。
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