麥克和艾維斯接下新任務，要為愛車人卡爾一圓擁有一輛福特嘉年華RS渦輪版的兒時夢想。但問題是，這輛讓1990年代少年賽車手都為之傾心的小型跑車極為稀有，在市面上的價格水漲船高。為了幫卡爾實現夢想，麥克和艾維斯只好跳脫框架思考籌措資金。