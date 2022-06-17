English
繁體中文
疫情下的感人故事
疫情下的感人故事
隔離互分享，鄰舍不孤獨
攜手抗疫 守護澳門
全民核酸檢測計劃
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 野地贏家第1季:靈長類星球
野地贏家第1季:靈長類星球
動物星球
- 1970.01.01(四) 12:00AM
節目表
地球上住著很多種靈長類，在人煙罕至的雪山，住著緬甸金絲猴，牠們得想辦法熬過寒冷的冬天；日本的獼猴為了抵禦寒冬，聰明地泡在溫泉裡；衣索比亞高原的獅尾狒，沒有捍衛地盤的觀念，如果吃的東西夠多，還能好幾群狒狒一起住；南美的毛蜘蛛猴是一種奇特的猴子，牠們一生幾乎都住在樹上，而且沒有階級之分，黑猩猩除了手指靈活，也有明顯的智慧，牠們利用工具，解決生活上的不便；還有跟人類生活在一起的猴子，泰國的三峰塔會為猴子準備盛宴，讓牠們飽餐一頓。靈長類是個聰明又多樣化的家族，牠們跟人類的共同點也許超過我們的想像。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.