野地贏家第1季:靈長類星球

地球上住著很多種靈長類，在人煙罕至的雪山，住著緬甸金絲猴，牠們得想辦法熬過寒冷的冬天；日本的獼猴為了抵禦寒冬，聰明地泡在溫泉裡；衣索比亞高原的獅尾狒，沒有捍衛地盤的觀念，如果吃的東西夠多，還能好幾群狒狒一起住；南美的毛蜘蛛猴是一種奇特的猴子，牠們一生幾乎都住在樹上，而且沒有階級之分，黑猩猩除了手指靈活，也有明顯的智慧，牠們利用工具，解決生活上的不便；還有跟人類生活在一起的猴子，泰國的三峰塔會為猴子準備盛宴，讓牠們飽餐一頓。靈長類是個聰明又多樣化的家族，牠們跟人類的共同點也許超過我們的想像。