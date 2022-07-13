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奪橋遺恨

HITS Movies - 2022.07.13(三) 10:00PM 節目表
 
李察艾登保羅爵士擔任導演，史恩康納萊、金哈克曼、安東尼霍普金斯和勞勃瑞福演出本片，敘述第二次世界大戰期間一場大膽的軍事行動，內容引人入勝又備受爭議。

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