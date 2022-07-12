神秘動物大追蹤第1季:鱷魚巫術

本集節目中，野生生物學家佛瑞斯特葛蘭特將前往莫三比克的尚比西河三角洲，為遭受鱷魚襲擊的村莊解決危機。佛瑞斯特要釐清鱷魚為什麼突然兇性大發，是像村民所說被巫術控制，還是有其他原因？他能為動物與村莊找出雙贏的解決之道，順利達成任務嗎？