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神秘動物大追蹤第1季:鱷魚巫術
動物星球
- 2022.07.12(二) 10:00PM
節目表
本集節目中，野生生物學家佛瑞斯特葛蘭特將前往莫三比克的尚比西河三角洲，為遭受鱷魚襲擊的村莊解決危機。佛瑞斯特要釐清鱷魚為什麼突然兇性大發，是像村民所說被巫術控制，還是有其他原因？他能為動物與村莊找出雙贏的解決之道，順利達成任務嗎？
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