飛車逃生大挑戰第1季:電動車大衝擊

本集的日間場次中，蓋文開著全黑特斯拉P90D，順利找到出口逃脫，賈基則駕駛本田S2000逃出生天，可惜克里斯與1966年的飛羚最後慘遭包夾，動彈不得。夜間場次中，蓋文的前輪橫拉桿斷裂，導致無法轉向而挑戰失敗，賈基遭追逐手包夾受困，同樣鎩羽而歸。