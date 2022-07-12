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拆彈專家2
衛視電影台
- 2022.07.12(二) 09:30PM
香港發生連環爆炸案，令全城人心惶惶。前拆彈專家潘乘風昏迷於案發現場，被警方列為頭號嫌疑犯，懷疑他跟邪惡組織“復生會”有密切聯繫。甦醒後的潘乘風，面對警方施壓式的盤問和牢獄之災，決定逃走親自查明真相。在孤立無援的絕路上，潘乘風找他的戰友拆彈專家董卓文協助，但由於二人陷入黑白不明的矛盾狀況…
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