香港發生連環爆炸案，令全城人心惶惶。前拆彈專家潘乘風昏迷於案發現場，被警方列為頭號嫌疑犯，懷疑他跟邪惡組織“復生會”有密切聯繫。甦醒後的潘乘風，面對警方施壓式的盤問和牢獄之災，決定逃走親自查明真相。在孤立無援的絕路上，潘乘風找他的戰友拆彈專家董卓文協助，但由於二人陷入黑白不明的矛盾狀況…