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聖戰奇兵
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- 2022.07.12(二) 07:55PM
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在這部由史帝芬史匹柏和喬治盧卡斯聯手打造的印第安那三部曲中，印第安那瓊斯證明了真正是虎父無犬子，他和父親亨利瓊斯越過大半個地球尋找聖杯，等著他們的是令人膽寒的可怕冒險，和千鈞一髮的死裡逃生。
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