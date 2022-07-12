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聖戰奇兵

Cinemax - 2022.07.12(二) 07:55PM 節目表
 
在這部由史帝芬史匹柏和喬治盧卡斯聯手打造的印第安那三部曲中，印第安那瓊斯證明了真正是虎父無犬子，他和父親亨利瓊斯越過大半個地球尋找聖杯，等著他們的是令人膽寒的可怕冒險，和千鈞一髮的死裡逃生。

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