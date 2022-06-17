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金礦的賭注第12季:終於得金

探索頻道 - 今日 09:00PM 節目表
 
再過不到一個月就要進入冬季，在礦場關閉之前，各團隊無不加緊趕工。雪納普團隊決定溜洗泥山礦場的基岩，比茨團隊打算賣掉幾艘船換取現金，尼斯團隊調快紅怪獸的溜洗速度，希望取得更多黃金。

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