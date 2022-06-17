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失蹤
衛視電影台
- 今日 08:00PM
相傳，西貢的山頭上有「結界」，即似百慕達三角的神秘異空間，令不少行山人士神秘失蹤。警長獨自行山後人間蒸發，他做社工的女兒堅持尋找真相，但苦無結果。他失蹤滿七年之際，一個瘋癲行山用品店主宣稱他在山上的結界撿到警長的委任證！女社工追查，怪事卻接二連三發生。
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