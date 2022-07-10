獵殺的本能第1季:奪命利齒

血盆大口裡的尖牙讓人看了就心生畏懼；最經典的動物肯定就是大白鯊了，這種頂級掠食者的嘴裡隨時都有三百顆尖牙，當前兩排牙齒斷裂後，後排牙齒就會向前補上，讓牠們有源源不絕的殺傷力。而在遠古時代就以恐龍為食的尼羅鱷，更會用尖牙咬住獵物再拖進水中，使出死亡翻滾淹死獵物。