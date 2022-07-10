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功夫學徒第2季:第10集
探索頻道
- 2022.07.10(日) 08:05PM
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來自菲律賓的鈺雯，在總決賽中漂亮勝出，除了奪得冠軍，還贏得了「竹山村榮譽村民兼行銷大使」的頭衍。在比賽過後兩個月，她回到竹山村，規劃一場麵包與菲律賓料理的試吃會，想看她自己拿手的料理，是否會合當地人的口味。艾爾回來竹山村幫忙她張羅準備。在試吃會的前一天，鈺雯帶當地人實際操作養老麵的方法，並且把自製老麵贈送給當地人，希望當地能多一項觀光資源。
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