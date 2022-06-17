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野地大膽王第1季:河裡的怪物
動物星球
- 今日 08:00PM
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卡悠提彼得森這回和團隊來到澳洲的荒野，他們深入探索馬萊尼附近的雨林，尋找河流生態系裡的頂級掠食者寬鰭鰻鱺。途中，他們遇到了好幾種大蜘蛛，還有一隻地毯莫瑞蟒，卡悠提更不幸慘遭蛇吻，雖然這種蛇不具毒性，但他的嘴巴還是流了不少血。幸好他們終究是找到了神出鬼沒的寬鰭鰻鱺，讓觀眾一睹這種奇異生物的面貌。
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