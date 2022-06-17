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金礦的賭注第12季:大紅機的復活
探索頻道
- 今日 08:05PM
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豪雨過後，佛萊德路易斯的沉澱池堤岸即將破裂，淤泥會因此流進溪裡，他只能停止採礦作業來處理。瑞克尼斯分秒必爭，要讓洗礦機紅怪獸復活，才能開始溜洗加油山谷富含塊金的礦砂。而派克這邊，他要手下把金礦魔鬼搬到下一座礦場，以前讓眾人懼怕的遷移作業，現在他們做起來得心應手。
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