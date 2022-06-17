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無雙
衛視電影台
- 今日 09:30PM
九十年代，溫哥華，李問和阮文本是對畫壇情侶，可惜畫作寂寂無聞，窮困潦倒。李問偷偷製作假畫維生，卻被阮文識破感情破裂。可幸作品卻被「畫家」看上，高價邀請加入偽鈔集團。李問為支持阮文而答應加入，和一眾專家穿梭歐亞北美，解破九六年新版美鈔所有防偽技術，造出幾可亂真的「超級美元」
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