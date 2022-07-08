24小時並不長，但光是在同一天裡，我們的世界就有巨大變化。有些動物起床時，另一些動物正準備入睡；有些地方正值夏季的漫長白晝；有些地方卻面對著冬季的無盡黑暗；當半個地球接受著陽光的溫暖，另外半個地球則沐浴在月光裡。跟著今天的節目，窺看短短一天中，地球萬物如何不停變動。