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追謎探險隊第5季:大湖區幽靈船
探索頻道
- 2022.07.08(五) 06:15PM
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美國五大湖區傳說中的失事船「獅鷲號」在數百年前的一次暴風雨中離奇失蹤。喬許要夥同歷史學家、船難研究員和探險家在五大湖區找出真相。但是變化莫測的五大湖發生過無數次船難事故，再加上缺乏相關的歷史記載，他只能仰賴有限的線索，從尼加拉大瀑布找到馬尼圖林島西岸水域，最後親自潛水，跟著水下載具尋找所謂「北美失事船中的聖杯」的身影。
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