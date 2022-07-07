English
繁體中文
全民核酸檢測計劃
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
攜手抗疫 守護澳門
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 動物百分百第1季:袋鼠
動物百分百第1季:袋鼠
動物星球
- 2022.07.07(四) 07:00PM
節目表
在澳洲內陸四處跳躍，袋鼠是這片南方大陸的代名詞。分布在澳洲荒野的袋鼠品種，比在南非發現的羚羊品種更多。袋鼠有三種令人佩服的特徵，長長的後腳，搭配強壯的後腿，加上一條厚實粗壯的尾巴，這個必勝組合讓這種特別的動物移動方式與眾不同，也因此讓牠們聞名全球。
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2022 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.