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追謎探險隊第5季:追尋黃金貓頭鷹

探索頻道 - 2022.07.07(四) 06:15PM 節目表
 
本集節目中，喬許到法國尋找黃金貓頭鷹。這是1本由11則謎題加插畫構成的謎語書，依序破解線索就能找到獎品。一路上他認識了許多同樣在尋寶的追鷹人，與他們一起破解謎題，還拜訪了謎語書的插畫家，親眼見到了終極大獎黃金貓頭鷹，然而他究竟能否找到寶藏埋藏的地點，把獎品贏回家呢？

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