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藍天白雲
衛視電影台
- 2022.07.07(四) 08:05PM
中學生Connie天生患有心漏病，朋友不多，計劃謀殺雙親卻自知體弱，因此決定將同班同學Eric拖下水，兩人成為共犯。Connie於弒親後毫無悔意，案件由重案組女探員Angela接手調查。剛懷孕的Angela看似擁有幸福美滿的家庭，卻發現自己的情緒愈來愈受案件影響，慢慢地她似乎開始了解Connie為何會走上這條不歸路…
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