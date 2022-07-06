上一次冰河時期，地球上有數百萬隻大型動物活動。但隨著冰河期結束，氣溫升高，四分之三的巨獸種類滅絕，這是因為牠們無法適應環境變化嗎？還是跟人類有關？畢竟我們的祖先，也在那時候開始征服整個世界。且看世界各地的研究人員如何尋找這個問題的答案。