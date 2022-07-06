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五個小孩的校長
衛視電影台
- 2022.07.06(三) 07:35PM
呂慧紅校長帶著忐忑的心情提早退休，結束於名校幼稚園教學生涯，表面上是完成與丈夫阿東環遊世界的夢想，實際上是逃避失卻教育熱情及理想被磨滅的遺憾。慧紅見到元田村一間只有五個學生的幼稚園，以月薪4500元招聘校長兼校工的廣告，若果缺新任校長，校舍就會被改建，慧紅決定應徵…
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