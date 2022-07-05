大貓日誌新篇章第1季:重生在馬拉

本節目來到馬賽馬拉，帶觀眾探索美麗大貓的私密生活。沼澤獅群有公獅新加入，牠們要和母獅跟初生的獅寶寶一起展開新生活。獨居的花豹媽媽必須自力撫養小花豹，所以媽媽去打獵的時候，小花豹得自求多福。獵豹媽媽則是在帶孩子之餘，還秀了一手追逐獵物的精彩絕技。